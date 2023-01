ADO Den Haag strikt Joey Sleegers

Sleegers maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar FC Dibba Fujairah, maar heeft het na een half seizoen alweer gezien in de Verenigde Arabische Emiraten. In Den Haag ligt een contract voor 2,5 jaar klaar voor Sleegers en naar verwachting wordt de deal de komende dagen afgerond.

Sleegers maakte vorig seizoen 24 goals en verzorgde 12 assists en had daarmee een groot aandeel in het topseizoen, dat FC Eindhoven draaide. De Brabanders werden knap derde in de rangschikking en werden in de play-offs pas in de halve finale gestuit door ADO Den Haag. De uit Helmond afkomstige Sleegers was eerder ook actief voor Feyenoord, NEC, VVV-Venlo en AS Trencin.

ADO Den Haag, dat sinds eind vorig jaar onder leiding staat van Dick Advocaat, kan versterking goed gebruiken. De Hagenaars, die vorig seizoen in de play-offs op het nippertje promotie misliepen, staan momenteel op een uiterst teleurstellende achttiende plaats. Vanwege de teleurstellende resultaten werd trainer Dirk Kuyt ontslagen, waarna Dick Advocaat het stokje overnam.