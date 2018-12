Video: Eerste Serie A-treffer Kluivert

In de thuiswedstrijd tegen Genoa nam de oud-speler van Ajax kort voor rust de 2-2 voor zijn rekening. Kluivert begon net over de middenlijn met de bal aan zijn voet aan een lange sprint en passeerde doelman Ionut Andrei Radu met een schot in de verre hoek.

Roma won uiteindelijk met 3-2. Bij de winnende treffer, in de 59e minuut, gaf Kluivert met zijn hoofd de assist op Bryan Cristante. Tot zondag had Kluivert, die in de 80e minuut werd gewisseld, voor Roma alleen een keer gescoord in de Champions League.

AS Roma, waar verdediger Rick Karsdorp op de reservebank bleef, steeg door de overwinning naar de zesde plaats in de Italiaanse competitie.