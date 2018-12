Ricciardo: ’Verstappen denkt echt dat hij de beste is’

De Australische coureur vertelt dit in een podcast van Red Bull. „Dat kan altijd spannend worden. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn band met Max beter was dan ik aanvankelijk had verwacht. Dat komt door het geloof in onszelf en onze persoonlijkheden.”

En dat geloof, dat is nogal aanwezig volgens Ricciardo: „Hij denkt echt dat hij de beste ter wereld is en ik denk hetzelfde over mezelf. Dat kan natuurlijk clashes opleveren. We hebben 99 procent van de tijd gezorgd dat we ons eigen ding deden. Het was cool, het waren mooie, harde gevechten en daar heb ik van genoten.”

Chagrijn

Verstappen gaat Ricciardo dan ook missen. „Daniel is over het algemeen een heel positief persoon. Het is goed om hem in je buurt te hebben. Dat is beter dan een chagrijn die nooit met je wil praten. Het is geen les geweest, maar het hebben van een goede sfeer in het team is heel belangrijk en ik hoop dat mee te nemen naar volgend jaar met Pierre (Gasly, red).”

Ook Ricciardo kijkt met een goed gevoel terug op zijn samenwerking met Verstappen. „De potentie is groot, zeker voor iemand als Max. Max was vanaf het eerste moment snel, maar hij is nu flink wat sneller dan ten tijde van zijn eerste overwinning voor Red Bull. Ik weet zeker dat hij steeds beter wordt, maar het wordt waarschijnlijk belangrijker om te zien of hij in een auto zit die net zo goed is. Dat gaat waarschijnlijk bepalen hoever hij komt. Hij is een zeer getalenteerde coureur en ik heb genoten van mijn tijd als zijn teamgenoot. Ik denk dat we beide gegroeid zijn en dat is belangrijk voor onze carrière.”