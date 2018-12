Tete met twee assists belangrijk voor Lyon

Met Kenny Tete en Memphis Depay in het basisteam won het elftal van trainer Bruno Genesio met 3-0 van AS Monaco, dat onder leiding van coach Thierry Henry staat en voorlaatste blijft op de ranglijst.

Tete was zowel bij het tweede als derde doelpunt van Lyon de aangever. Die treffers kwamen op naam van Nabil Fekir (34e minuut) en Ferland Mendy (59e minuut). Houssem Aouar had in de 6e minuut de score voor Lyon geopend. Depay kreeg aan het begin van de tweede helft een gele kaart.

Lyon heeft na zeventien wedstrijden 31 punten. Nummer twee Lille heeft drie punten meer maar ook een wedstrijd meer gespeeld.