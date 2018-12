Keizer en Dost blijven winnen met Sporting

De Nederlandse coach leek zondag met zijn ploeg lang op weg naar het eerste puntenverlies sinds zijn komst, maar Sporting knokte zich in de competitiewedstrijd tegen Nacional terug van een achterstand van twee doelpunten: 5-2. Keizer is nu zes wedstrijden de eindverantwoordelijke bij Sporting en heeft al die duels gewonnen.

Bas Dost speelde een belangrijke rol bij Sporting, dat door de winst tweede staat op twee punten achterstand van koploper FC Porto. De aanvaller benutte in de 35e minuut een strafschop en verkleinde daarmee de achterstand van zijn team.

Op aangeven van Dost maakte Bruno Fernandes in de 70e minuut gelijk. Jérémy Mathieu zorgde vanuit een vrije trap in de 75e minuut voor de 3-2. Sporting scoorde tegen het einde van de wedstrijd nog twee keer, via Dost (weer een strafschop) en Fernandes.