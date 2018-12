Mark Allen wint Scottish Open

Verloor hij een week geleden de finale van het UK Championship van Ronnie O’Sullivan, nu stond hij in Glasgow in de finale van het Scottish Open en versloeg hij Shaun Murphy met 9-7. Dat betekende dat hij in amper twee weken 160.000 euro op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven.

De sympathieke Allen wilde aanvankelijk niet naar Schotland gaan, na zijn verloren finale tegen The Rocket. „Ik wilde het jaar niet met een rot gevoel, na die nederlaag, afsluiten en daarom ben ik naar Glasgow gegaan om te kijken hoe ver ik daar kon komen”, aldus Allen.

De finale tegen Shaun Murphy, die bepaald niet vrolijk op 2018 zal terugkijken en tegenvallende prestaties liet zien, was niet van hoogstaand niveau, maar voor de neutrale toeschouwer wel spannend. Allen kwam met 6-3 voor in de race naar 9 gewonnen frames. Murphy, met de bijnaam The Machine, kwam sterk terug en liet zelfs 7-7 noteren, alvorens Allen in het 16e frame in overwinning, met dank aan een geweldige mazzel bal, in de wacht wist te slepen.