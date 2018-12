Blind: ’Geen voorkeur bij loting CL vanmiddag’

„Ik heb nu niet echt een voorkeur. Het zal sowieso een mooi affiche worden en daar kunnen we naar uitkijken”, aldus de hattrickmaker tegen De Graafschap (8-0).

„Als je de Champions League wilt winnen, moet je iedereen verslaan”, lachte Blind. „Natuurlijk zijn er ploegen die je liever niet treft. Juventus is een machine. Maar ik denk dat wij – als we met dezelfde lef en durf spelen als tegen Bayern München – het iedereen lastig kunnen maken. Daar hebben we de kwaliteiten voor in onze ploeg. Dan heb je op de dag zelf nog een tikkeltje geluk nodig, maar we moeten in onszelf geloven. Dan kunnen we misschien wat forceren.”