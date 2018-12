Van Bommel: ’Ontwikkeling ’Stevie’ sneller dan normaal’

Trainer Mark van Bommel van PSV is bijzonder in zijn nopjes met de groei van aanvaller Steven Bergwijn. „Over zijn laatste seizoen onder Phillip Cocu kan ik niet oordelen, omdat ik hem toen niet dagelijks meemaakte, maar je ziet dat Bergwijn elke keer stappen zet, snel progressie boekt en veel leert.”

Volgens Van Bommel is de Amsterdammer met een contract tot medio 2022 daar zelf verantwoordelijk voor. „Hij is een speler die heel bewust bezig is met zijn ontwikkeling, fysiek en hij wordt steeds sterker. Hij maakt gemakkelijk goals en weet waar hij moet lopen, wanneer hij in de bal moet komen of juist wegblijven, en ziet ook het spel tussen de linies.”

In één woord noemt Van Bommel Bergwijns ontwikkeling ’geweldig’. „Wij zijn super tevreden over hem en inmiddels speelt hij ook bij het grote Oranje. Ja, belangstelling zal er zijn voor Steven, komende winter al, maar wij kunnen ’nee’ zeggen. Ook komende zomer.”