Sensatie op WK darts

Alcinas kwam verrassend met 2-0 voor, maar Snakebite knokte zich terug tot 2-1. Dat bleek echter niet voldoende voor de winst, want de Spanjaard zorgde voor een ware sensatie door in de laatste zondagwedstrijd één van de favorieten te verslaan: 3-1.

Zo raakte Michael van Gerwen al vroeg in het toernooi een belangrijke concurrent voor de wereldtitel kwijt, ook al zat Wright in de onderste helft van het schema. Die speelhelft ligt met het kwijtraken van de nummer drie van de wereld overigens nu volledig open. De weg lijkt vrij voor regerend wereldkampioen Rob Cross, die in de tweede ronde de Nederlander Jeffrey de Zwaan versloeg. Cross is de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Van Gerwen zit aan de zware kant van het schema en krijgt op zijn weg naar een mogelijke finaleplek, zo goed als zeker te maken met mannen als Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, James Wade of Gary Anderson. De 29-jarige Brabander won in zijn eerste optreden van Alan Tabern en komt zaterdag weer in actie. Dan treft hij in de derde ronde de Duitser Max Hopp.