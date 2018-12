’Slop verliet Ajax-vergadering met slaande deuren’

„Deze nieuwkomer – 1 december 2016 – wilde de machtsverhoudingen binnen de directie veranderen, hoewel Slop al twintig jaar prima functioneert. Dit was voor Slop de druppel in zijn werkrelatie met Arisz en verliet de vergadering met slaande deuren. Directeur Edwin van der Sar legde het conflict voor aan de rvc, die voor zijn lievelingetje Arisz koos.”

Driessen vervolgt in zijn column: „Op de werkvloer wordt Arisz uitgekotst. Deze voormalige roeier doet alles om in het gevlei bij de rvc te komen. Dat is hem aardig gelukt, al liet Arisz als operationeel directeur enkele zware dossiers te lang voortetteren, zoals de affaire Nouri en de naamgeving van de Johan Cruijff ArenA. Hij vertikte het als supportersverantwoordelijke ook om Ajax-supporters te bezoeken, die na Benfica-Ajax waren aangevallen in hun hotel door Portugese hooligans. In zijn ijdelheid gaf Arisz de voorkeur aan een ontbijtje met de sponsors.”

Telegraaf Extra - Lees ook de volledige column van Valentijn Driessen.

Bekijk ook: Stille revolutie op burelen van Ajax