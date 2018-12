Vierde official levensgevaarlijk

Heracles-invaller Joey Konings

ALMELO - Invaller Joey Konings van Heracles Almelo werd na de wedstrijd tegen PSV in de kleedkamer behandeld aan een wond in zijn gezicht. Toen vierde official Stan Teuben zijn bord de lucht in stak met de nummers 25 (Konings) en 7 (Kristoffer Peterson) raakte hij de Heraclied in zijn gezicht.