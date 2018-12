Video: Ajax gaat vol voor deze speler

In de halve finale van het Mexicaanse kampioenschap tegen Pumas was eerder een hoofdrol weggelegd voor Diego Lainez, die zowel uit als thuis scoorde. Het 18-jarige aanvallende toptalent staat hoog op de verlanglijst van Ajax dat de komende tijd onderzoekt of de komst van de gewilde aanvaller haalbaar is.

Het Mexicaanse ‘wonderkind’ Lainez werd afgelopen zomer verkozen tot beste speler van het gerenommeerde jeugdtoernooi in Toulon. En als 18-jarige maakte hij al zijn debuut in het A-elftal van Mexico.