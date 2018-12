Matthijs de Ligt wint Golden Boy-award

Eerder dit jaar ontving De Ligt ook al de Johan Cruijff Prijs. De veelbelovende verdediger werd aan het eind van vorig seizoen uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie.

Jaarlijks wordt de prijs voor Europees talent van het jaar uitgereikt door Tuttosport. Gerenomeerde journalisten uit verschillende landen brengen hun stem uit op de beste speler onder de 21 jaar op de Europese voetbalvelden.

De genomineerden van dit jaar waren: De Ligt (Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinícius Junior (Real Madrid) en Patrick Cutrone (AC Milan).

Uiteindelijk trok de Ajacied aan het langste eind. Daarmee is de verdediger pas de tweede Nederlander die deze prijs in ontvangst mag nemen. In 2003 kwam Rafael van der Vaart die eer toe.