Alcinas na sensationele zege op Wright: ’Ik ben dolgelukkig’

Snakebite had het moeilijk met Alcinas. De Spanjaard kwam met 2-0 in sets voor en stevende af op een dikke zege. Wright kwam nog terug tot 2-1, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Alcinas.

Peter Wright is alweer op weg naar huis. Ⓒ PDC/LAWRENCE LUSTIG

Het is tot zover de grootste verrassing van het toernooi. „Ik speelde geweldig en ik ben dolgelukkig”, zei Alcinas die voor het eerst in zijn carrière de Schot versloeg. „Ik heb meerdere malen tegen hem gespeeld, maar ik heb Peter nooit kunnen verslaan. Hij speelde niet zijn beste spel, maar het was alsnog een zware wedstrijd en ik moest er alsnog alles aan doen om te winnen. Het was een speciaal moment voor mij. Ik hoop dat ik nu nog verder kom. ”