’Dumoulin heeft in Giro meer kans op eindzege’

„Vanwege de tijdritten, maar ook andere data van de afgelopen jaren hebben dat uitgewezen. Tom heeft in de Giro meer kans op de eindzege”, vervolgde Reef, die nog niets over eventuele knechten als Wilco Kelderman of Sam Oomen losliet. Al lijkt het logisch dat het duo Dumoulin bij de jacht op zijn hoofddoel van 2019 bijstaat.

De Italiaanse lokroep kon Dumoulin niet weerstaan. Sinds de Maastrichtenaar in 2017 de Giro d’Italia won is de wederzijdse liefde alleen maar sterker geworden. De ’persoonlijke’ uitnodiging van de organisatie in de vorm van bijna zestig kilometers tegen de klok - verdeeld over drie individuele tijdritten - nam Dumoulin met beide handen aan.

„De Ronde van Italië wordt mijn belangrijkste doel voor 2019”, liet de 28-jarige renner van Team Sunweb vanuit zijn trainingskamp in Spanje weten. „Lange tijd was alles gericht op de Tour de France, maar het parcours van de Giro ziet er heel mooi uit. Ik ben gek op dat land en ook op deze wedstrijd”, aldus de man die dit jaar als tweede eindigde achter Chris Froome.

Op diezelfde plek zag hij zijn naam in Parijs terug na de door Geraint Thomas gewonnen Ronde van Frankrijk. „En het is zeer waarschijnlijk dat ik na de Giro net als vorig jaar ook in de Tour voor een klassement ga”, aldus Dumoulin.

Volgend jaar zit er een week minder tussen de eerste twee grote ronden dan afgelopen seizoen. Bij Sunweb is men van mening dat er voldoende tijd is om de kopman fit aan de start te krijgen van La Grande Boucle. De organisatie van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar koos ervoor slechts één tijdrit van slechts 27 kilometer in het parcours op te nemen, in de hoop dat het in het voordeel van de Franse klassementsrenners Romain Bardet en Thibaut Pinot zal zijn.