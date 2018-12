Van Gerwen na bierdouche: ’Ik was zo boos, je kunt niets doen’

Als tweevoudig wereldkampioen verwacht je meer respect. Zeker in Alexandra Palace, tegenwoordig toch de dartstempel bij uitstek. De stemming zat er rond de klok van 23.00 uur opperbest in bij de drieduizend uitzinnige en uitgedoste liefhebbers. Eén malloot wist het feestje te verzieken. Ook al was het van tijdelijke aard, de aanval op Van Gerwen was laf.

De dader werd in de kraag gevat en onmiddellijk uit Ally Pally gegooid, waarna organisator PDC snel met een verklaring kwam. „Wij tolereren dergelijk gedrag zeker niet. Liefst 99,99 procent van alle mensen weet hoe ze zich moeten vermaken en waar de grens ligt. Helaas zitten onder die overige 0,01 procent enkele idioten. Zij worden door ons verbannen en ook gestraft.”

Na het incident werd Van Gerwen door beveiligers uit de zaal geleid. Tegenstander Alan Tabern stond al op het podium, onwetend wat zich achter de coulissen allemaal afspeelde. Zo’n tien minuten liet Mighty Mike op zich wachten. En terecht. De nummer één van de wereld kreeg van de PDC gelukkig alle ruimte om zijn eigen ritme te bepalen. Ogen uitspoelen, handen goed wassen en droog maken én een nieuw shirt aantrekken. Dat waren plotseling de ongebruikelijke handelingen die de 29-jarige Brabander moest verrichten. Iets onnatuurlijks, zo omschreef het ’slachtoffer’ later.

Met vochtige ogen – ’tranen van woede’ stelde hij – maakte Van Gerwen na de hinderlijke onderbreking voor de tweede keer zijn opwachting. Het publiek koos niet massaal de kant van de Nederlander, maar schaarde zich zoals gebruikelijk toch achter de underdog. In dit geval de 52-jarige Tabern, ooit de nummer 7 van de wereld maar in het huidige tijdperk speelt de Brit een bescheiden rol. Tegen een lichtelijk aangeslagen Van Gerwen kreeg hij enkele kansen, verder dan het afsnoepen van één set kwam het evenwel niet. Met een 3-1 zege in sets nam de groene sloopmachine uit Vlijmen sportieve wraak. Niemand krijgt hem eronder, moet hij hebben gedacht.

Rond middernacht werd Van Gerwen in Londen vervolgens gewoon weer luidkeels toegezongen. „Het zou ook niet eerlijk zijn als ze niet achter me zouden staan”, was zijn gevatte reactie, waarbij een grote glimlach niet kon worden onderdrukt. „Het was toch niet mijn fout?” Dat laatste zeker niet, de hele dartswereld sprak immers schande van het voorval. „Dit is me nog nooit overkomen. Ik wist niet hoe ik moest reageren, ik was zo boos. Je kunt niets doen. Gelukkig heb ik gewonnen, daar ben ik blij mee.”

De laatste keer dat Van Gerwen in Alexandra Palace met een ongenode gast kreeg te maken, was op 2 januari 2017. Destijds kaapte een toeschouwer tijdens de finale met Gary Anderson de felbegeerde Sid Waddell Trophy voor zijn neus weg. Dat liep allemaal goed af, want later op de avond stond hij zelf met de hoofdprijs in zijn handen. Een voorteken misschien?