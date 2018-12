Elftal van de week: Ajax en ADO hofleverancier

Zo zijn in de verdediging twee Ajacieden terug te vinden. Daley Blind werd voor zijn optreden in de wedstrijd met De Graafschap (8-0) beloond met een 7,5 en zijn teamgenoot Noussair Mazraoui kreeg het rapportcijfer 7. In de voorhoede staat Hakim Ziyech, die een 7 mocht bijschrijven, geposteerd.

De afgevaardigden van ADO zijn doelman Robert Zwinkels (7), Wilfried Kanon (6,5) en Lex Immers (7,5). Koploper PSV is met twee spelers ook nog altijd goed vertegenwoordigd. Jorrit Hendrix en Steven Bergwijn ontvingen allebei een 7 van de rapporteur.