’Vroeg of laat komt Barcelona bij Onana uit’

Onana werd al op 13-jarige leeftijd uit zijn thuisland Kameroen weggehaald door Barcelona. De huidige doelman van Ajax maakte zoveel indruk op de voetbalschool van zijn landgenoot Samuel Eto’O, dat de oud-spits van de Catalanen zijn voormaliger werkgever verzocht om Onana naar de Catalaanse hoofdstad te halen.

Zo gezegd, zo gedaan, maar Onana brak niet door bij Barcelona en vertrok op 18-jarige leeftijd naar Ajax. Daar werkte hij eerst zijn wedstrijden af bij Jong Ajax in de wat toen nog Jupiler League heette (nu Keuken Kampioen Divisie).

Het begin was niet sterk, maar uiteindelijk kwamen zijn kwaliteiten snel bovendrijven. „Binnen een jaar stond hij er”, schrijft Cruijff. „Op zijn 22e is hij een internationale topper. Iemand die zo jong al zulke belangrijke stappen durft te nemen en daar ook nog mee kan omgaan; het zegt veel over de persoon. Hij oogt jong, maar heeft een volwassen uitstraling en een sterke persoonlijkheid. Het is daarom een kwestie van tijd voordat Onana door de internationale topclubs gezocht gaat worden.” En door hoort FC Barcelona natuurlijk ook bij.

Als Onana de overstap van Ajax naar Barcelona maakt, dan treedt hij in de voetsporen van ex-collega Jasper Cillessen. De eerste keeper van Oranje vertrok in 2016 naar Barcelona, waarna de weg vrij was bij Ajax voor Onana. Sindsdien is de Kameroens international niet meer uit het doel van de Ajacieden weg te denken.