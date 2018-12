Sven Kramer ondanks rugproblemen op het juiste pad

Sven Kramer krijgt tijdens de vijf kilometer aanwijzingen van zijn coach Jac Orie. De 32-jarige Fries eindigt als derde. Ⓒ ANP

Er waren twijfels. Met name bij de buitenwacht. Maar in Thialf werd andermaal duidelijk dat een kampioen als Sven Kramer nooit mag worden afgeschreven. Zelfs als hij geblesseerd is.