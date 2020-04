Autocoureur Kyle Larson toch ontslagen na racistische opmerking in virtuele race

Kyle Larson Ⓒ USA TODAY Sports

De Amerikaanse autocoureur Kyle Larson, actief in het populaire Nascar-circuit, is toch op straat gezet vanwege een racistische opmerking tijdens een virtuele race. Zijn ploeg Chip Ganassi Racing besloot hem eerst op non-actief te plaatsen en zijn salaris niet meer uit te betalen, maar kwam daar later op terug en zette Larson toch op straat.