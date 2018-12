Ajax treft Real Madrid in Champions League

Ajax kon tijdens de loting in Nyon eigenlijk alleen maar grootmachten, met uitzondering van FC Porto, treffen. Het werd dus Real Madrid, de club uit Spanje met een rijke geschiedenis. De Koninklijke won de laatste drie edities van het Europese kampioenenbal. Achtereenvolgens werden Atlético Madrid, Juventus en Liverpool verslagen. Dat gebeurde wel allemaal met Cristiano Ronaldo in dienst. De Portugese sterspeler is inmiddels vertrokken naar Juventus.

In eerdere onderlinge ontmoetingen wist Ajax vier keer van de Spanjaarden te winnen, zeven keer was Real Madrid te sterk voor de Amsterdammers. Eén Champions League-duel eindigde in een gelijkspel. De Koninklijke is met dertien eindzeges (Europa Cup I en Champions League samen) de absolute recordhouder.

Sergio Ramos (m) houdt de Cup met de Grote Oren in de lucht. Real Madrid greep namelijk ook afgelopen seizoen de Europese macht. Ⓒ AFP

Voor Ajax zit er al een heel avontuur op in de Champions League. Via drie voorronden, waarin Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev werd verslagen, bereikte de ploeg van trainer Erik ten Hag de groepsfase. Daarin bleek alleen de Duitse grootmacht Bayern München een iets beter resultaat te boeken. Wel werd afgerekend met Benfica en AEK Athene, waardoor Ajax als nummer 2 van de poule de knock-outfase bereikte. De positieve resultaten leverde de Amsterdamse club ook al ruim zestig miljoen euro op.

De heenwedstrijd tegen Real Madrid wordt gespeeld op 12, 13, 19 of 20 februari. De returns vinden plaats op 5,6,12 of 13 maart.

Achtste finales Champions League:

Schalke 04 - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Olympique Lyon - FC Barcelona

AS Roma - FC Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern München

Zware loting

Arjen Robben Ⓒ Reuters

Arjen Robben heeft met Bayern München zwaar geloot. Liverpool van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk is de tegenstander. Memphis Depay en Kenny Tete zagen FC Barcelona uit de koker komen als tegenstander van Olympique Lyon.

Juventus moet na de winter tegen Atlético Madrid spelen. Manchester United werd gekoppeld aan Paris Saint-Germain. Manchester City treft Schalke 04.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund en AS Roma - FC Porto zijn de andere achtste finales.

