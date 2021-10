Sport Kort: LA Lakers verspelen voorsprong van 26 punten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

LA Lakers verspelen voorsprong van 26 punten

08.11 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De kampioen van 2020 gaf tegen Oklahoma City Thunder een voorsprong van 26 punten weg. De Lakers, die het opnieuw moesten doen zonder de aan zijn enkel geblesseerde LeBron James, verloren in Oklahoma City met 123-115.

Voor de thuisclub betekende het de eerste overwinning van het seizoen, na vier nederlagen. De Lakers begonnen de nieuwe competitie met twee nederlagen, maar herstelden zich daarna met twee zeges. De ploeg uit LA stond tegen Oklahoma City Thunder na het eerste kwart met 41-19 voor en halverwege de wedstrijd bedroeg de voorsprong nog 16 punten. De thuisploeg knokte zich echter op indrukwekkende wijze terug.

Russell Westbrook tekende met 20 punten, 14 rebounds en 13 assists voor een zogeheten triple-double bij de Lakers. Westbrook werd als oud-speler van de Thunder voor aanvang toegejuicht door de fans van de thuisploeg.

De huidige NBA-kampioen Milwaukee Bucks verloor ondanks 40 punten en 16 rebounds van Giannis Antetokounmpo met 113-108 van Minnesota Timberwolves. Phoenix Suns, de verliezend finalist van afgelopen seizoen, incasseerde tegen Sacramento Kings al de derde nederlaag in de net begonnen competitie (107-110).

Houston Astros trekken stand in World Series gelijk

07.49 uur: De honkballers van Houston Astros hebben de stand in de World Series gelijkgetrokken. Voor eigen publiek wonnen de Astros het tweede duel in de best-of-sevenserie met Atlanta Braves met 7-2. De Braves, met de 24-jarige Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, hadden een dag eerder in Houston de eerste krachtmeting met 6-2 gewonnen.

Na twee innings stond Houston Astros al met 5-1 voor. De thuisclub gaf de wedstrijd daarna niet meer uit handen. De startende werper uit Mexico moest in vijf innings zes honkslagen incasseren, maar met dank aan de veldspelers achter zich wist hij de schade te beperken tot twee punten voor de Braves.

José Altuve sloeg in de zevende inning nog een homerun voor de Astros. "We zijn positief gebleven nadat we de eerste wedstrijd hadden verloren", zei de Venezolaan. "Het gaat niet om wat er gisteren gebeurde, het gaat om vandaag. Dit was weer een nieuwe wedstrijd." De World Series gaan vrijdag verder, met drie wedstrijden in drie dagen tijd in Atlanta. Houston Astros werd in 2017 kampioen van de Major League, de Braves pakten in 1995 hun derde en vooralsnog laatste titel.