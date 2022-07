Voorlopige Formule 1-kalender 2023: Frankrijk en België het haasje

Over dat laatste moeten de teams en Formule 1-leiding het nog wel eens worden, omdat het gebruikelijk is dat er meer tijd tussen de wintertests en de eerste race zit. Twee weken na de eerste Grand Prix in Bahrein staat op de voorlopige kalender de race in Saoedi-Arabië, een week later gevolgd door de Grand Prix van Australië.

De Formule 1 wil volgend jaar een meer logische kalender voor elkaar boksen, als het gaat om de logistiek. Zo probeert de koningsklasse-leiding in mei de Grand Prix van Miami direct te laten volgen door de wedstrijd in Canada, maar het is op dit moment nog onduidelijk of dat lukt. Het seizoen wordt in december afgesloten in Abu Dhabi. Op zaterdagavond 18 november wordt de eerste race in Las Vegas verreden.

23 of 24 races

Het seizoen 2023 telt 23 of 24 races, afhankelijk of de Grand Prix van China kan doorgaan. Dat is nog onduidelijk gezien de strikte regels aldaar rond het coronavirus. In vergelijking met de huidige kalender vallen Frankrijk (Paul Ricard) en België (Spa-Francorchamps) van de kalender. Spa-Francorchamps mag nog een klein beetje hopen op een eenjarige verlenging van het aflopende contract, mocht de race in Zuid-Afrika niet op de kalender komen.

Op dit moment gaat de Formule 1-leiding er vanuit dat een race ten noorden van Johannesburg (Circuit Kyalami) echter al wel volgend jaar terugkeert. België is dan dus gezien. Monaco blijft wel ’gewoon’ op de kalender, als er tenminste een akkoord wordt bereikt over verlenging van de verbintenis.