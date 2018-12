Mathieu van der Poel start in Amstel Gold Race

,,Het is bijzonder om in de Amstel te starten, vooral ook omdat ik mijn Nederlandse trui daar kan laten zien. Dat ik dat tricot mag dragen, heeft meegewogen in het besluit om in het voorjaar meer wedstrijden op de weg te rijden”, aldus Van der Poel.

Tevens zal Van der Poel in de klassiekers Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, Brabantse Pijl en de Ronde van Vlaanderen aan het vertrek komen. Met Michel Cornelisse in de ploegleiderswagen, zo werd ook bekend gemaakt dat de Amsterdammer is aangetrokken. Tevens liet de renner van Corendon-Circus weten dat het mountainbike-programma wordt uitgebreid. Vanzelfsprekend met het oog op de Zomerspelen in Tokio 2020, waar MVP zijn zinnen heeft gezet op goud. ,,De focus voor de komende twee jaar zal vooral daarop liggen.”

Dit jaar pakte hij al brons op die discipline, in 2019 zal hij het volledige wereldbekerprogramma afwerken. Tevens rijdt MVDP het EK- en WK-mountainbike en zal hij in actie komen tijdens het testevent voor Tokio. Al is het eerste grote doel het WK veldrijden begin februari in Denemarken. ,,Hopelijk wil dat nu wel een keer lukken”, aldus de man die alleen in 2015 in het Tsjechische Tabor de regenboogtrui veroverde.