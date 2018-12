Bosz als ’alternatief’ genoemd bij Leverkusen

Bayer Leverkusen bezet momenteel de elfde plaats in de Bundesliga en dat is voor een club die jaarlijks Champions League nastreeft te laag. Uit 15 wedstrijden behaalde Leverkusen slechts 18 punten. Volgens het Duitse Kicker is de clubleiding dik ontevreden met de huidige resultaten. De zoektocht naar een alternatief is gestart.

Leverkusen heeft het vizier gericht op twee trainers: Peter Bosz, die na zijn ontslag bij Borussia Dortmond nog steeds zonder club zit, en Marco Rose, die goede resultaten behaald met het Oostenrijkse RB Salzburg.

De Duitse club zal al contact hebben gehad met Bosz. De oud-trainer van onder meer Ajax en Vitesse was overigens al eerder in beeld bij Leverkusen, waar een contract voor hem klaarlag. Bosz koos toen echter voor een avontuur bij Dortmund.