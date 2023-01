Vanenburg over Ihattaren: ’Tranen schieten in je ogen’

„Als je ’m nu ziet schieten de tranen je in de ogen. Als je weet dat hij er niet uithaalt wat kan. Dat is heel triest. Daarom deed ik er alles aan om hem op een bepaald niveau terug te krijgen waarin hij het zelf kon invullen. Dat bleek voor hem heel moeilijk”, aldus Vanenburg, die geen contact meer heeft met het begenadigde talent, dat helemaal is vastgelopen in zijn carrière. „Ik heb hem de laatste tijd niet meer gesproken.”

Ihattaren maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, maar zijn ontwikkeling stagneerde na het overlijden van zijn vader. Ihattaren botste in Eindhoven met trainer Roger Schmidt, die vond dat de jonge speler geen goede profinstelling had. Ihattaren werd in de zomer van 2021 verkocht aan Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria. Daar kwam hij door een gebrekkige fitheid niet aan spelen toe, waarna hij op eigen houtje vertrok uit Italië. Ajax gaf hem de kans om zijn carrière weer op te pakken, maar besloot de optie in het huurcontract niet te lichten, nadat er nieuwe problemen waren gerezen met Ihattaren, die bedreigd werd vanuit het criminele circuit.

Foto’s van dikke Ronaldo

Vanenburg vertelde in Rondo, dat hij Ihattaren bij Ajax onder de aandacht had gebracht. „Ik nam contact op met Marc Overmars en zei dat hij een goede speler was. Overmars wilde hem in eerste instantie helemaal niet hebben omdat we al veel spelers voor die plek hadden”, aldus Vanenburg. „Ik zei dat als we hem aan de gang zouden krijgen, hij beter zou zijn. Toen heeft Ajax zelf besloten om hem te nemen. Hij zat er heel dicht tegenaan. Het is een geweldige speler.”

Ihattaren had moeite met leven en werken als een prof, vertelde Vanenburg. „Het ten koste van alles willen slagen. Dat snapt hij niet. Hij deed in twee wedstrijden bij Jong Ajax wat andere spelers in een heel seizoen niet lukt. Dat hij het niet snapt dat blijkt wel, want als hij het wel zou snappen speelde hij bij de grootste clubs ter wereld”, aldus de oud-international, die Ihattaren op meerdere manieren probeerde te prikkelen. „Je probeert hem uit te dagen. Hij was dik. Ik zei: ’Die Ronaldo van Brazilië, zo zie jij er ook uit.’ Daar stuurde ik foto’s van. Je probeert hem te prikkelen. Maar er is ook een grens. Op een gegeven moment moet hij het wel zelf doen.”

Andere dingen belangrijker

Ook bij de trainingen met Vanenburg kwam hij diverse malen te laat. „Hij heeft te veel dingen eromheen die hij belangrijker vindt. Dan zei hij dat hij er zo aan kwam. Maar dan zat hij weer ergens anders. Het is vertrouwen in elkaar hebben. Als je veel voor iemand doet, verwacht je dat ook terug. Dat heeft bij hem wel ontbroken.”

Later ging Vanenburg op verzoek van Ajax nog een keer met Ihattaren aan de slag. „Toen was ik naar hem heel duidelijk. We gingen trainen en hij ging doen wat ik zei. Als hij dat niet deed, zou het een heel kort verhaal worden. We waren aan het lopen en na één rondje was hij al aan het wandelen. Toen zei ik dat ik weer naar binnen ging en dat we er mee zouden kappen. Toen stapte hij gewoon van het veld. Je hoopt dan dat hij zegt dat we gewoon blijven trainen, maar dat had hij niet.”