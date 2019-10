Vettel: ’Massage van Hamilton moet magisch zijn’

„We hebben als team alles geprobeerd wat binnen onze mogelijkheden lag. Ik ging voor een éénstopstrategie, terwijl mijn teamgenoot Charles Leclerc voor twee stops koos. Maar Lewis bereikte gewoon nooit de ’cliff’ en hield zijn banden heel. Als je als vrouw een massage krijgt van deze man en hij behandelt je net zo als hij zijn banden behandelt dan moet dat iets magisch zijn.”

Vettel kon daarom ook wel leven met zijn plaats. Over de trofeeen die in Mexico werden uitgereikt was hij een stuk minder te spreken.

„Het is gewoon zonde. Dan heb je zo je best gedaan en een goede race gereden en dan krijg je zo’n saaie beker waar overal sponsor Heineken op staat”, aldus Vettel, die liever iets typisch Mexicaans overhandigd had gekregen. „Op de borden langs de baan prijkt al genoeg reclame. Waarom dan ook weer op de trofee?”

Sebastian Vettel kust zijn trofee. Ⓒ EPA