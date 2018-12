Ajax en Real Madrid kennen elkaar maar al te goed

De Amsterdammers liepen Los Galacticos maar liefst twaalf keer eerder tegen het lijf in de Champions League. Het voordeel ligt bij Madrid. De Koninklijke trok zeven keer aan het langste eind, Ajax ging er vier keer met de winst vandoor.

Bekijk ook: Ajax treft Real Madrid in Champions League

Een van de meest memorabele wedstrijden tussen Ajax en Real Madrid was er een uit de poulefase van de Champions Leaugue van 1995. Die wedstrijd ging de boeken in als de dag dat Ajax voetballes gaf aan Real Madrid in Bernabeu. Een jeugdig Ajax, onder leiding van Louis van Gaal, speelde Real helemaal zoek en kreeg na de 2-0 zege zelfs een staande ovatie van het Spaanse publiek.

In de tijd van Frank de Boer werd Ajax in de poulefase maar liefst drie jaar achter elkaar gekoppeld aan de Madrilenen. Toen waren de rollen omgedraaid. Het miljoenenelftal uit de Spaanse hoofdstad was telkens een paar maatjes te groot voor Ajax.