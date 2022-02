Tom Dumoulin rijdt uitstekende tijdrit in UAE Tour en pakt tijd op Pogacar

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Tom Dumoulin in actie. Ⓒ ANP/HH

In de derde etappe van de UAE Tour heeft Tom Dumoulin uitstekende zaken gedaan. De Nederlander zette over de negen kilometer lange tijdrit de derde tijd neer (9.57) en was vier seconden sneller dan klassementsrenner Tadej Pogačar die als vierde eindigde. De winst ging in een tijd van 9.43 naar Stefan Bissegger en Filippo Ganna eindigde als tweede.