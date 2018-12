Loting Europa League: Promes (Sevilla) treft Lazio

Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon. Trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost treffen met Sporting Portugal ook een Spaanse tegenstander, Villarreal.

Sevilla, recordwinnaar van het tweede Europese toernooi met vijf titels, is de laatste winnaar van de Europa League die in het toernooi zit. Sevilla won in 2016. De winnaars van 2017 (Manchester United) en 2018 (Atlético Madrid) zijn actief in de Champions League.

Jonathan de Guzman en Jetro Willems gaan met Eintracht Frankfurt naar Oekraïne. Sjachtar Donetsk werd gekoppeld aan de Duitse club.

Stefan de Vrij zag dat zijn werkgever Internazionale het moet opnemen tegen Rapid Wien, dat in de voorronde van de Champions League nog van Ajax verloor.

Club Brugge, met Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld en Stefano Denswil, heeft zwaar geloot. De Belgische kampioen die ongeplaatst was bij de loting treft Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers wisten alle groepswedstrijden te winnen.

De overige wedstrijden zijn: Malmö - Chelsea, FC Zürich - Napoli, Celtic - Valencia, Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb, Slavia Praag - KRC Genk, FK Krasnodar - Bayer Leverkusen, Rennes - Real Betis, Olympiakos - Dynamo Kiev, Fenerbahçe - Zenit Sint-Petersburg, BATE Borisov - Arsenal en Galatasaray - Benfica.

De eerste wedstrijden vinden in principe plaats op donderdag 14 februari, een week later staan de returns op het programma. De finale is op 29 mei in het olympisch stadion van Bakoe in Azerbeidzjan.