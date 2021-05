ADO Den Haag bevestigt gesprekken met Nederlandse multimiljonair

„In reactie op berichten in de media bevestigt ADO Den Haag in gesprek te zijn met een vennootschap van Ad Nederlof over deelname in het aandelenkapitaal van de betaald voetbalorganisatie”, zo staat er op de website van de club, die dit seizoen degradeerde uit de Eredivisie.

Nederlof is een multimiljonair, die zijn sporen verdiend heeft in de IT. Hij werkte voor tal van grote en internationale bedrijven en zijn eigen ondernemingen zijn gebundeld in de VANAD Group.