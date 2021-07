AZ neemt Vangelis Pavlidis over van Willem II

De 22-jarige international ontbrak vrijdagmorgen al op de training bij Willem II om zijn overstap af te ronden. Dat deze nu voltooid is, stemt Pavlidis tevreden. „AZ is één van de beste clubs van Nederland. Mijn eerste indrukken van de club zijn ontzettend goed. De afgelopen jaren heeft AZ goede resultaten geboekt. Het spelen van Europees voetbal is iets waarnaar ik echt uitkijk.”

De transfer van Pavlidis, die in Tilburg nog een contract heeft tot en met 30 juni 2022, hing al een tijdje in de lucht. De uit Thessaloniki afkomstige voetballer wordt in Alkmaar niet alleen gezien als een breedteversterking, maar met zijn komst heeft AZ al een vervanger klaar mocht Calvin Stengs of Myron Boadu vertrekken. Pavlidis kan zowel in de spits (bij voorkeur) als op de vleugels uit de voeten.

Ook zijn nieuwe werkgever, AZ, is content met de overstap. „Vangelis heeft de afgelopen seizoenen indruk gemaakt in de Eredivisie en behoort tot één van de betere spitsen van de competitie. Bovendien zit er nog veel rek in zijn ontwikkeling”, aldus directeur voetbalzaken Max Huijberts.

In twee seizoenen voor Willem II speelde Pavlidis 82 wedstrijden. Hierin was hij goed voor 34 goals en negentien assists.

Nikos Michelis

Waar de ene Griek vertrekt, daar komt de andere Griek. Willem II heeft met AC Milan overeenstemming bereikt over de huur van Nikos Michelis, een jonge linksbenige centrumverdediger. De 20-jarige 1.92 lange verdediger genoot zijn opleiding bij Asteras Tripoli en speelde het afgelopen seizoen voor AC Milan Primavera, het oudste jeugdteam van I Rossoneri.