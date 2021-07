AZ-transfer Willem II-spits Vangelis Pavlidis in afrondende fase

De 22-jarige international ontbrak vanmorgen al bij Willem II op het trainingsveld en nadert een akkoord met AZ, dat vandaag het vijfdaagse trainingskamp in Epe afrondt en morgen (17.00 uur) in Dirkshoorn achter gesloten deuren een oefenwedstrijd speelt tegen Anderlecht.

Nikos Michelis

De transfer van Pavlidis, die in Tilburg nog een contract heeft tot en met 30 juni 2022, hangt al een tijdje in de lucht. De uit Thessaloniki afkomstige voetballer wordt in Alkmaar niet alleen gezien als een breedteversterking, maar met zijn komst heeft AZ al een vervanger klaar mocht Calvin Stengs of Myron Boadu vertrekken. Pavlidis kan zowel in de spits (bij voorkeur) als op de vleugels uit de voeten.

Waar de ene Griek op het punt van vertrekken staat, daar komt de andere Griek. Willem II heeft met AC Milan overeenstemming bereikt over de huur van Nikos Michelis, een jonge linksbenige centrumverdediger. De 20-jarige 1.92 lange verdediger genoot zijn opleiding bij Asteras Tripoli en speelde het afgelopen seizoen voor AC Milan Primavera, het oudste jeugdteam van I Rossoneri.