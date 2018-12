Zlatan blijft LA Galaxy trouw

Op voor hem karakteristieke wijze laat Ibrahimovic via Twitter weten dat hij ’nog niet klaar is’ met de Amerikaanse competitie, die hij zelf de Major League Zlatan noemt.

De voormalig Zweeds international kwam in maart van dit jaar over van Manchester United. In 27 wedstrijden maakte hij 22 goals en gaf hij zeven assists. Desondanks plaatste Galaxy zich niet voor de play-offs om het kampioenschap.

AC Milan was in de afgelopen maanden het meest concreet voor Ibrahimovic. „We hadden Ibra graag naar Milaan gehaald, hij had ons heel erg kunnen helpen”, reageerde de technisch directeur van Milan, Leonardo. „We wisten dat als LA aan zijn eisen zou voldoen, hij daar zou blijven.”

Bekijk ook: LA Galaxy kiest Nederlander als directeur