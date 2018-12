’Golden Boy’ De Ligt schrijft historie en wordt nog meer waard

Matthijs de Ligt is een toonbeeld van onverzettelijkheid bij Ajax. Ⓒ Reuters

De scouts en technisch directeuren van de Europese topclubs weten het al jaren: Matthijs de Ligt (19) is een uitzonderlijk talent. De (overbodige) bevestiging kwam maandagochtend toen de Nederlander als eerste verdediger ooit de Golden Boy-award in de wacht sleepte als grootste talent van Europa. Daarmee trad de Ajax-speler in de voetsporen van onder anderen Lionel Messi, Kylian Mbappé en Rafael van der Vaart én steeg zijn transfersom met enkele miljoenen.