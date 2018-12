Grosjean nieuwe captain Frans Daviscupteam

De tennisbond van Frankrijk maakte dat maandag bekend. De voormalige nummer vier van de wereldranglijst tekent een tweejarig contract.

De 40-jarige Grosjean zette een punt achter zijn tennisloopbaan in 2010. Acht jaar eerder bereikte hij zijn hoogste positie op de wereldranglijst. Bij de Australian Open (2001) en op Roland Garros (2001) en Wimbledon (2003 en 2004) haalde hij de halve finales. In 2001 was hij onderdeel van het Franse team dat de Daviscup won.

De afgelopen jaren stond de Franse formatie onder leiding van Yannick Noah, die zijn tennissers eind vorige maand de finale van de Daviscup van Kroatië zag verliezen.

Eerder had de Franse tennisbond al een akkoord met Amélie Mauresmo. De voormalig nummer één van de wereld bij de vrouwen zag later van die functie af omdat ze liever aan de slag gaat als trainer van Lucas Pouille.

Het format van de Daviscup is volgend jaar anders. Dan wordt er een eindtoernooi van een week in Madrid gehouden, waaraan achttien landen mogen meedoen.