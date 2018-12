Real-directeur: ’Speelstijl Ajax is fantastisch’

„Het worden twee zeer moeilijke wedstrijden. We zullen ons best moeten doen om ook bij de loting van de kwartfinales aanwezig te mogen zijn”, aldus de oud-spits van de Madrilenen.

Bekijk ook: Ajax treft Real Madrid in Champions League

El Butre is vol lof over de Amsterdammers. „Ze hebben een mix van talenten en ervaren spelers. In de groepsfase waren ze bijna als eerste geëindigd. De speelstijl is fantastisch. Ze hebben veel balbezit en spelen aanvallend.”

„Voor Ajax is het lang geleden dat ze de knockout-fase haalden”, vervolgt Butragueño. „Ze zullen daarom nog extra gemotiveerd zijn. De eerste wedstrijd is in Amsterdam en daar is Ajax bijzonder sterk. We zullen daar een resultaat moeten behalen, zodat we het in Bernabéu met de steun van ons publiek de klus kunnen klaren.”