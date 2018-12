Vermaelen weer aan de kant met blessure

De blessuregevoelige verdediger van FC Barcelona heeft in het competitieduel met Levante (0-5 winst) een spierscheuring opgelopen. De Belg is ongeveer vier weken uitgeschakeld, meldt Barcelona maandag.

Vermaelen voelde zondag in de 52e minuut aan zijn rechterkuitbeen en wist dat hij de wedstrijd niet af kon maken.

De 33-jarige Belg was juist net terug van een blessure aan de hamstring. Begin oktober viel hij uit tijdens een interland met België tegen Zwitserland in de Nations League. Op 5 december maakte hij zijn rentree bij de bekerwedstrijd tegen Cultural Leonesa.

Sinds de komst van Vermaelen naar Barcelona (2014) kwam hij amper in actie wegens blessureleed. In het huidige seizoen heeft de oud-verdediger van Ajax in totaal zes wedstrijden in de benen.