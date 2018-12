Sparta huurt middenvelder Duarte van PSV

De 21-jarige middenvelder zal in de winterstop aansluiten bij de groep van trainer Henk Fraser. Duarte kent Sparta goed; hij doorliep daar de jeugdopleiding voordat hij in 2015 naar PSV trok.

In Eindhoven wacht Duarte nog op zijn debuut in de hoofdmacht. Sinds zijn komst speelt de middenvelder bij Jong PSV. Dit seizoen kwam hij tot nog toe in veertien wedstrijden in actie in de Keuken Kampioen Divisie, waar Sparta koploper is.

Technisch manager Henk van Stee is tevreden over de winteraanwinst. „Een speler met de kwaliteiten van Laros zou een versterking zijn voor elke club op dit niveau. Hij stond bovenaan ons lijstje en kent de club goed”, zegt Van Stee over Duarte die op Het Kasteel zijn twee jaar jongere broertje Deroy treft. „Dat heeft absoluut meegespeeld. Samenspelen met Deroy is een droom voor onze familie”, aldus Duarte.