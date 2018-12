Kruijswijk gaat voor podium Tour de France

De Nederlandse klassementsman van Team Jumbo-Visma gaat naast de Tour ook de Ronde van Spanje fietsen. ,,Ik denk dat het parcours van de Tour mij goed ligt. Het podium is het ultieme doel", zegt de 31-jarige Brabander in een filmpje op de website van zijn wielerploeg.

Jumbo-Visma denkt dat Kruijswijk nog meer in zijn mars heeft dan de vijfde plaats in de Tour van afgelopen jaar. ,,Het was zijn beste seizoen ooit en wij geloven heel erg in zijn kwaliteiten", legt ploegleider Merijn Zeeman uit, die onthulde weer op twee troeven te mikken. Kruijswijk voor het klassement en Dylan Groenewegen bij de sprintetappes.

,,In de bergetappes krijgt Steven hulp van Robert Gesink en George Bennett", vervolgt Zeeman, die ook de Duitse aanwinst Tony Martin een Tourplek geeft. ,,Als die wereldklasse renners je helpers zijn, dan zegt dat wel genoeg over ons vertrouwen in Steven."

Kruijswijk hoopt komend seizoen eindelijk het podium te halen bij een grote ronde. ,,Ik ben op zoek naar het laatste stapje om dat te bereiken. Dat is waar ik volgend jaar voor wil gaan", stelt Kruiswijk, die dat denkt te halen met andere zaken dan alleen hard fietsen. ,,Overal kunnen we winst maken. Op gebied van voeding, materiaal en de onderlinge samenwerking zijn we nog steeds groeiende. Als die allemaal bij elkaar komen, dan hoef ik misschien niet eens harder te trappen."