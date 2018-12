Schaatser van het Jaar: Wüst en Krol domineren

Wüst snelde in de volgepakte schaatstempel in Friesland in een baanrecord naar de zege op de 1500 meter. Met een tijd van 1.53.30 snoepte ze één honderdste van haar toptijd uit december 2013 af.

Ireen Wüst won zaterdag in een baanrecord de 1500 meter. Ⓒ ANP

Thomas Krol boekte in Thialf zijn eerste World Cup-zege ooit. De rappe man van Jumbo-Visma verraste vriend en vijand met een tijd van 1.43,78 op de schaatssmijl.

Thomas Krol verraste zaterdag vriend en vijand met winst op de 1500 meter. Ⓒ ANP

Zijn teamgenoot Sven Kramer, die wordt geteisterd door rugklachten, pakte dankzij een derde plaats op de 5000 meter zijn eerste punten van het seizoen.

De Schaatser en Schaatsster van het Jaar ontvangen aan het einde van het schaatsseizoen de Ard Schenk Award. De zes juryleden zijn Ab Krook (voorzitter), Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Rintje Ritsma, Hilbert van der Duim en Mark Tuitert. Per evenement delen vier van hen punten uit.

De waardering van de jury is niet louter gebaseerd op de klasseringen van de schaats(st)ers. Ook op basis van mentaliteit, uitstraling, techniek (opbouw race) en het verrassingseffect kunnen punten worden toegekend.

De fans vormen samen het vijfde jurylid en kunnen daags na het evenement via telegraaf.nl/sport hun stem uitbrengen en mooie prijzen winnen.

TUSSENSTAND NA VIERDE WORLD CUP - TOP VIJF:

Vrouwen:

1. Ireen Wüst 170

2. Esmee Visser 115

3. Antoinette de Jong 85

4. Lotte van Beek 35

5. Irene Schouten 19

Mannen:

1. Kjeld Nuis 136

2. Patrick Roest 101

3. Thomas Krol 82

4. Marcel Bosker 50

5. Kai Verbij 48

RAPPORT RINTJE RITSMA

Vrouwen:

Ireen Wüst 9

Antoinette de Jong 9

Esmee Visser 6

Jutta Leerdam 1

Mannen:

Thomas Krol 9

Kjeld Nuis 8

Patrick Roest 5

Sven Kramer 3

RAPPORT MARIANNE TIMMER

Vrouwen:

Ireen Wüst 10

Antoinette de Jong 9

Esmee Visser 5

Jutta Leerdam 2

Mannen:

Thomas Krol 8

Kjeld Nuis 8

Patrick Roest 5

Sven Kramer 4

RAPPORT MARK TUITERT

Vrouwen:

Ireen Wüst 11

Antoinette de Jong 9

Irene Schouten 3

Jutta Leerdam 2

Mannen:

Thomas Krol 9

Kjeld Nuis 8

Patrick Roest 5

Sven Kramer 3

RAPPORT AB KROOK

Vrouwen:

Ireen Wüst 9

Antoinette de Jong 9

Esmee Visser 5

Jutta Leerdam 2

Mannen:

Thomas Krol 8

Kjeld Nuis 8

Patrick Roest 5

Sven Kramer 4

RAPPORT PUBLIEK

Vrouwen:

Ireen Wüst 10

Antoinette de Jong 7

Esmee Visser 5

Jutta Leerdam 3

Mannen:

Thomas Krol 10

Kjeld Nuis 7

Patrick Roest 5

Sven Kramer 3