Mourinho wint hoger beroep van Engelse voetbalbond

„Hij vierde de overwinning en zijn uitlatingen waren niet gericht tegen een persoon in het bijzonder”, was de motivatie. De Engelse voetbalbond (FA) was het daar niet mee eens, maar ook in hoger beroep bleef de vrijspraak staan.

Op 6 oktober wist ManUnited met 3-2 te winnen van Newcastle na een achterstand van 0-2. In het Portugees reageerde Mourinho zich richting een camera flink af. Na bestudering van de tv-beelden besloot de FA hem in staat van beschuldiging te stellen.

Mourinho laat zijn emoties vaker de vrije loop. Twee weken na het incident liet de coach zich gaan in het duel met Chelsea (2-2). De assistent-trainer van Chelsea Marco Ianni daagde Mourinho uit na de late gelijkmaker van Chelsea, waarop de Portugees zijn zelfbeheersing verloor en maar net in bedwang kon worden gehouden door zijn assistenten.

De trainer van Manchester United werd toen niet aangeklaagd door de FA, maar hij werd wel gewezen op zijn verantwoordelijkheden.