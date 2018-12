Ritsma: ‘Wüst heeft ontiegelijk veel bewijsdrang’

Schaatser van het Jaar-jurylid Rintje Ritsma ziet dat haar nieuwe ploeg TalentNED de Brabantse goed doet. „Na de Spelen in Pyeongchang moest ze op zoek naar een nieuwe geldschieter en nu ze die heeft, wil ze laten zien wat ze waard is. Ireen heeft ontiegelijk veel bewijsdrang en put daar energie uit. Als ze in gespreid bedje was blijven hangen, was het de vraag geweest of ze nog een stap had kunnen zetten.”

Rintje Ritsma: „Het zou briljant zijn als het lukt.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Wüst heeft het overduidelijk ook naar haar zin met ploeggenotes Esmee Visser en Lotte van Beek en voelt zich fijn bij de werkwijze van haar trainers Peter Kolder en Wouter olde Heuvel. De eerste maanden bij TalentNED bevielen haar zelfs zo goed, dat ze de deur richting de Winterspelen van Peking in 2022 op een kier zette. Het is dus goed mogelijk dat Nederlands meest succesvolle olympiër ooit haar collectie van vijf gouden, vijf zilveren en een enkele bronzen olympisch plak nog gaat uitbreiden.

Het feit dat Wüst shorttracktrainingen is gaan doen, is volgens Ritsma een uitstekende zet geweest. „Als je jarenlang dagelijks op een 400 meter-baan staat, wordt het saai. Door te gaan shorttracken heeft ze een speelse trainingsprikkel gecreëerd, die ook nog eens voor extra lenigheid in de bochten zorgt.”

Bekijk ook: Wüst emotioneel na goud met baanrecord

Wüst haar grote doel dit seizoen is een wereldrecord, iets wat ze nog niet heeft. Als ze de huidige lijn doortrekt, heeft Ritsma, die zelf twee keer de snelste man op de 1500 meter was, er vertrouwen in dat ze op de snelle hooglandbanen in Calgary (WK allround) en Salt Lake City (World Cup-finale) een serieuze gooi kan doen. Al denkt hij dat de 1500 meter misschien een lastig verhaal wordt.

„Het ijs in Calgary en Salt Lake is zo goed dat de sprinters op die afstand zo door het laatste rondje glijden.” Maar op de 3000 meter liggen mogelijkheden. „Op die afstand moet Ireen alles of niets rijden en als ze fit is, kan ze dat heel goed. Bovendien is Ireen zeer ervaren en weet ze wat ze moet doen om op het juiste moment te pieken. Het zou briljant zijn als het lukt.”