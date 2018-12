Robben: ’Liverpool is een geweldige ploeg’

„Het wordt een geweldige wedstrijd”, reageerde Robben tegen Bild. „Liverpool is een geweldige ploeg met fantastische spelers. Voorin hebben ze erg veel snelheid en creativiteit. Het is een droom van elke speler om zo’n wedstrijd te spelen. De sfeer in het stadion zal geweldig zijn, daar kun je wel vanuit gaan.”

FC Bayern München hield Ajax achter zich in de groepsfase en maakte daardoor kans op een makkelijkere tegenstander in de knock-outfase. Met Liverpool werden de Duitsers echter gekoppeld aan de finalist van vorig jaar. „Dit is de zwaarst mogelijke loting”, zei Bayern-trainer Niko Kovac. „Ze zijn topfavoriet voor de Champions League-winst. We spelen de tweede wedstrijd in München, dat is een klein voordeel. Ik hoop dat we dat kunnen benutten.”