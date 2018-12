Ten Hag: ’Real Madrid is prachtig affiche’

„Prachtig”, reageerde hij voor de camera van Ajax TV op de loting.

„Ze hebben vier van de vijf laatste edities gewonnen. Daar mogen wij ons mee gaan meten. We staan voor een geweldige uitdaging.”

„De twee groepswedstrijden tegen Bayern München waren al een mooie test”, stelde Ten Hag. „Daar moeten we van leren. En dat moeten we weer meenemen”, aldus de de coach die niet denkt dat zijn ploeg onder de indruk is van een groot stadion als Santiago Bernabéu. „Deze ploeg houdt juist van zo’n entourage”, zei hij. „Daar halen we extra motivatie uit. Het is een schitterend affiche.”

„Zij hebben een geweldige selectie”, zei Ten Hag over de huidige nummer vier van de Spaanse competitie. „Maar wij hebben ook een goed elftal en dat hebben we ook tegen Bayern München weer laten zien. Het is duidelijk dat het heel moeilijk wordt. Maar dat willen we juist ook. We willen onze grenzen verleggen en steeds beter worden.”

