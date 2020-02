Duel tussen Roda JC en Dordrecht gaat ’gewoon’ door

De GGD Zuid Limburg vroeg eerder vrijdag de gemeenten langs de Duitse grens om alle publieksevenementen komend weekeinde af te gelasten, met het oog op het coronavirus.

In Limburg is het virus nog niet vastgesteld, maar de GGD houdt wel toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich. Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben.