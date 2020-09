Luuk de Jong met Sevilla naar Boedapest voor Europese Supercup

Trainer Julen Lopetegui stapte dinsdag met 25 spelers in het vliegtuig naar de Hongaarse hoofdstad. Als winnaar van de Europa League neemt Sevilla het daar op tegen Bayern München, dat de Champions League won.

De Jong vertolkte vorige maand in Keulen met twee doelpunten de hoofdrol in de finale tegen Internazionale (3-2). Sevilla versterkte zich deze zomer met onder anderen de middenvelders Ivan Rakitic en Marcos Acuña. Lopetegui moest afscheid nemen van zijn spelmaker Éver Banega, die naar Saudi-Arabië verhuisde. „We treffen de beste ploeg ter wereld, maar we zullen ons niet zomaar gewonnen geven”, zei de Spaanse trainer. „Natuurlijk is Bayern de favoriet”, aldus De Jong. „Maar we hebben een kans en daar gaan we voor.”

Zo’n 500 supporters van Sevilla reizen hun club achterna naar Boedapest. De Europese voetbalbond UEFA laat bij de wedstrijd om de Europese Supercup voor het eerst weer een beperkt aantal toeschouwers toe. Ongeveer een derde van de capaciteit van de Puskás Arena, die plaats biedt aan ruim 67.000 toeschouwers, mag gebruikt worden. De fans van Sevilla en Bayern moeten vooraf allemaal een coronatest hebben ondergaan.