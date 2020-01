Gorter en ADO Den Haag nemen afscheid van elkaar

De oud-speler van NAC Breda, AZ, Aalborg BK en Viborg FF arriveerde in januari 2017 bij ADO Den Haag. Sindsdien speelde hij 31 officiële wedstrijden in Haagse dienst. In het huidige seizoen kwam de linksachter annex controlerende middenvelder niet in actie.

„Natuurlijk had ik, zeker in de afgelopen periode, op meer speeltijd gehoopt. Daarom is dit het beste voor beide partijen. Het is jammer dat het op deze manier is gelopen, maar ik kijk toch met een positief gevoel terug op mijn periode bij ADO Den Haag”, zegt Gorter over zijn vertrek.

Hij kwam in december vorig jaar nog in het nieuws na een conflict met assistent-coach Edwin de Graaf. ADO sprak destijds van „een vervelende privézaak die de club deels raakt.” De Graaf verliet de Haagse club ruim drie weken geleden al.

