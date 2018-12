Youp van ’t Hek zorgt voor mogelijke afgelasting bekerduel Odin-Heerenveen

Het duel in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi wordt in het stadion van Telstar gespeeld, omdat de lichtinstallatie van Odin in Heemskerk niet toereikend is. Alle beschikbare kaarten in het stadion van Telstar zijn verkocht, en dat zorgt er mede voor dat er parkeerproblemen rondom het stadion kunnen ontstaan.

Evenementen

Op hetzelfde als moment dat Odin en SC Heerenveen elkaar namelijk bestrijden om een plaats in de kwartfinale, treedt iets verderop Youp van ’t Hek op in de Stadsschouwburg van Velsen. En ook die show is - net als Odin-SC Heerenveen - volledig uitverkocht. Als gevolg van beide evenementen vreest burgemeester Frank Dales parkeerproblemen rond het theater en het stadion.

De gemeente heeft maatregelen genomen om parkeerproblemen te voorkomen, maar Dales dreigt met een verbod op de wedstrijd als Telstar niet voor dinsdagmiddag 14.00 uur zwart op wit verkeersregelaars heeft toegezegd, weet het Noordhollands Dagblad.

Verkeersregelaars

„Op dit moment wacht de gemeente nog op de garantie van Telstar over de inzet van de verkeersregelaars. Dit is een voorwaarde voor het laten spelen van de wedstrijd. Mocht deze garantie niet komen, dan verbiedt de burgemeester mogelijk de wedstrijd”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Namens Telstar is communicatiemedewerker Dennis Bliek er van overtuigd dat er vóór de deadline een goede oplossing ligt. „Vorig seizoen hadden we tijdens de laatste wedstrijd 1200 man meer publiek, maar dat waren veel IJmuidenaren. Die kwamen met de fiets én er was geen voorstelling in de schouwburg. Het is nu niet de temperatuur waarop mensen de fiets pakken.”