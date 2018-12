Van Gerwen lacht om ’kerstman’ Wright: ’Nutteloze energie’

„Die man heeft heel het jaar zoveel praatjes gehad. Ik ga twintig toernooien winnen en ik ga het WK winnen. En dan verliest hij bij de eerste partij”, zei Van Gerwen in de studio van RTL7, waar hij maandagavond te gast is als analist. Zo komen vanavond in Alexandra Palace zijn goede vriend Vincent van der Voort en vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld in actie.

„Maar dat vind ik nog eens niet zo erg”, vervolgde Van Gerwen zijn relaas over het verrassende verlies van Wright. „Ik moest meer lachen om zijn outfit, dat zag er niet uit. Onze kerstman.” Wright betrad in zijn partij tegen Toni Alcinas inderdaad als een soort kerstman de zaal. De Schot staat bekend om zijn gekleurde hanekammen en clowneske outfits.

„Je moet je daar niet mee bezighouden, met wat voor kleren je gaat aantrekken. Gewoon je tenue aantrekken. Zit mijn haar goed of zit dat goed? Dat is nutteloze energie”, stelde Van Gerwen.” De Nederlander stond in 2014 in de finale van het WK tegenover Wright en zegevierde destijds met 7-4 in sets. Dat leverde hem zijn eerste wereldtitel op.

Zware route

Wright en Van Gerwen hadden elkaar dit keer wederom niet eerder dan de eindstrijd kunnen treffen. De Schot, nummer 3 van de Order of Merit, zat eigenlijk in het makkelijkste deel van het schema. Maar hij kon zijn favorietenrol dus niet waarmaken.

Voor Van Gerwen is de weg naar de gedroomde finale nog lang en zwaar. In de derde ronde moet zaterdag eerst worden afgerekend met de Duitser Max Hopp en daarna krijgt de tweevoudig wereldkampioen mogelijk achtereenvolgens te maken met Adrian Lewis of Raymond van Barneveld, James Wade en Gary Anderson.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen kwam ook nog een keer terug op de bierdouche van zaterdagavond. „Zonde dat ik het meemaak, maar wel een goede leerschool”, luidde de slotconclusie.

